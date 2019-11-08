Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Салах: даже если мы обыграем «Манчестер Сити», чемпионская гонка ещё не окончена

Салах: даже если мы обыграем «Манчестер Сити», чемпионская гонка ещё не окончена
Футбол / Англия 0

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился ожиданиями от матча 12-го тура английской Премьер-Лиги с «Манчестер Сити» и высказал мнение о чемпионской гонке в этом сезоне.

«Чемпионская ещё не окончена. Это всего два матча разницы. Если провести неудачный отрезок, то может создать серьёзные проблемы. Даже если мы выиграем, впереди ещё очень долгий путь. Сейчас только ноябрь, поэтому рано говорить о титуле Премьер-лиги», — приводит слова Салаха Sky Sports.

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 10 ноября. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд». Подопечные Юргена Клоппа возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав в 11 турах 31 очко. Команда из Манчестера располагается на втором месте, имея в активе на 6 очков меньше.

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 10 ноября в Okko Спорт. Смотрите трансляции английской Премьер-лиги 7 дней за 1 рубль.

Клопп уверен, что Эдерсон сыграет в матче «Ливерпуль» — «МС», несмотря на травму
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019