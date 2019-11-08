Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Динамо» уступило «Рубину», но осталось на первом месте в молодёжном первенстве

«Динамо» уступило «Рубину», но осталось на первом месте в молодёжном первенстве
Футбол / РПЛ 0

В 16-м туре молодёжного первенства России «Рубин» принимал «Динамо». Матч состоялся на стадионе «Рубин» в Казане и завершился со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 77-й минуте встречи. Его автором стал защитник хозяйской команды Дмитрий Губанов.

«Динамо» с 35 очками в активе продолжает занимать первое место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Рубин» (20) поднялся на 10-ю строчку. С положением других команд можно ознакомиться на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 16-й тур
08 ноября 2019, пятница. 12:00 МСК
Рубин-мол.
Казань
Окончен
1 : 0
Динамо-мол.
Москва
1:0 Губанов – 73'

В параллельном матче «Ахмат» принимал «Урал». Встреча прошла на арене имени Султана Билимханова в Грозном и завершилась со счётом 3:0.

Героем матча стал полузащитник хозяев Лечи Садулаев, которому удалось оформить хет-трик. Сначала хавбек реализовал пенальти на 43-й минуте, затем отличился спустя две минуты, а точку в противостоянии поставил на 67-й минуте. При этом в ходе встречи у гостей были удалены два игрока.

Россия - Молодёжное первенство. 16-й тур
08 ноября 2019, пятница. 12:00 МСК
Ахмат-мол.
Грозный
Окончен
3 : 0
Урал-мол.
Екатеринбург
1:0 Садулаев – 43' (пен)   2:0 Садулаев – 45'   3:0 Садулаев – 67'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019