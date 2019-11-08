«Динамо» уступило «Рубину», но осталось на первом месте в молодёжном первенстве

В 16-м туре молодёжного первенства России «Рубин» принимал «Динамо». Матч состоялся на стадионе «Рубин» в Казане и завершился со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 77-й минуте встречи. Его автором стал защитник хозяйской команды Дмитрий Губанов.
«Динамо» с 35 очками в активе продолжает занимать первое место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Рубин» (20) поднялся на 10-ю строчку. С положением других команд можно ознакомиться на «Чемпионате».
В параллельном матче «Ахмат» принимал «Урал». Встреча прошла на арене имени Султана Билимханова в Грозном и завершилась со счётом 3:0.
Героем матча стал полузащитник хозяев Лечи Садулаев, которому удалось оформить хет-трик. Сначала хавбек реализовал пенальти на 43-й минуте, затем отличился спустя две минуты, а точку в противостоянии поставил на 67-й минуте. При этом в ходе встречи у гостей были удалены два игрока.
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