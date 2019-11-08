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Главный тренер «Лестера» Роджерс: я уже тренирую топ-клуб

Главный тренер «Лестера» Роджерс: я уже тренирую топ-клуб
Футбол 0

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал слухи о возможном переходе в один из европейских топ-клубов.

«Если вы хорошо работаете, то вас связывают с другими клубами, одно следует из другого. Меня сватают в топ-клубы, но я уже в топ-клубе. Это фантастический клуб, самая подходящая для меня работа в настоящий момент. Я наслаждаюсь каждой минутой, проведённой в клубе», — приводит слова Роджерса Sky Sports.

В феврале 2019 года Роджерс стал главным тренером «Лестера», подписав контракт до 2022 года. Клуб занимает третье место в английской Премьер-лиге в этом сезоне. Команда Брендана Роджерса набрала 23 очка в 11 турах. Ближайший матч клуб проведёт с «Арсеналом». Встреча состоится завтра, 9 ноября, на стадионе «Кинг Пауэр». Лондонский клуб находится на пятом месте с 17 очками в активе.

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