Тедеско объяснил, почему не ставит Рассказова в состав «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско объяснил отсутствие игровой практики у защитника Николая Рассказова.
«Что не так с Рассказовым? С Николаем всё хорошо, он тренируется, и я с ним недавно говорил. Его время придёт. Дело всё в том, что, когда мы начали работать, у команды было шесть поражений, и мы сделали ставку на опыт, чтобы придать стабильности. Это коснулось не только крайних защитников, на его позиции могут сыграть и Мельгарехо, и Зобнин. Так же можно сказать про нападающих, полузащитников и всю команду», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Завтра, 9 ноября, «Спартаку» предстоит на выезде сыграть с «Крыльями Советов» в 16-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч состоится в Самаре и начнётся в 19:00 мск.
- 8 ноября 2019
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