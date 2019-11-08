Пиняев: в «Чертаново» не отмывают деньги, а вкладываются в воспитанников

Воспитанник «Чертаново» Сергей Пиняев поделился мыслями о возможностях для развития у молодых футболистов.
«Не у всех получается заявлять о себе – у некоторых просто нет на это возможности. В той же Исландии около 300 полноразмерных манежей, а у нас в Якутии, Омске или Сибири такого нет – у детей нет возможности развиваться и показывать себя. Ну если это объективно так, почему об этом не говорить? Осталось мало людей, которые хотят больше получать от футбола, нежели вкладывать в него. В последнее время здесь столько денег, потому что нефутбольные люди управляют клубами – для них это бизнес. Легкоатлеты, фигуристы занимаются по восемь часов в день, только спать успевают. Мы по сравнению с ними занимаемся не так много, но получаем большие деньги.
Можно ли это исправить? В тех же академиях, как «Чертаново», «Краснодар», руководство не отмывает деньги, а вкладывается в своих воспитанников и развивает их для европейских и российских клубов. Хочется верить, что такого будет больше», — сказал Пиняев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
- 8 ноября 2019
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