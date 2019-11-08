Мишель Платини требует от УЕФА выплаты в € 7,2 млн

Бывший глава УЕФА Мишель Платини требует от Союза европейских футбольных ассоциаций € 7,2 млн, об этом сообщает AFP.

Француз намерен добиться через суд выплаты ему премиальных, «предусмотренных в его контракте», а также задолженности по зарплате, которая составляет € 5,5 млн.

Отстранение Платини подошло к концу 6 октября, и он хочет вернуться в футбол на одну из должностей.

В 2015 году Комитет ФИФА по этике принял решение об отстранении на восемь лет от футбольной деятельности бывшего главы УЕФА Мишеля Платини и президента ФИФА Йозефа Блаттера. Данное решение принято после расследования, в котором был обнаружен санкционированный Блаттером крупный денежный перевод — около € 2 млн — на имя Платини. Позднее в 2016 году Платини покинул пост президента УЕФА.