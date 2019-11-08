Пиняев — о стажировке в «МЮ»: после такого осознаёшь — в Европе много перспектив

Воспитанник «Чертаново» Сергей Пиняев рассказал о впечатлениях от поездок на стажировку в «Манчестер Юнайтед».
«Это отличная практика. Ты едешь в Европу, смотришь на те условия и сравниваешь с теми, которые может дать наша страна. После таких поездок осознаёшь, что в Европе много перспектив. Играть на таких полях, жить на такой базе, получать такой опыт – от этого правда получаешь удовольствие.
Они делают ставку на технику, а у нас в этом возрасте – на физику. Там больше времени уделяют работе с мячом, не запрещают обыгрывать, идти в обводку, а многим нашим тренерам важен результат. Поэтому они запрещают своим воспитанникам принимать решения и уделять большее внимание технике», — сказал Пиняев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
- 8 ноября 2019
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