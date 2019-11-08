Тедеско рассказал, почему не играет Тиль. «Спартак» купил его за рекордную сумму

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему под его руководством практически перестал получать игровую практику полузащитник Гус Тиль, купленный минувшим летом у «АЗ Алкмар» за рекордные для красно-белых € 18 млн.



«Я знаю, что тема Гуса вам очень интересна. О нём спрашивали столько, сколько о других не спрашивают. Он отличный игрок, и у него есть все качества. Ему немного не хватает освободить свою голову. Да и муссирование вопроса того, что он не играет, тоже сказывается на нём. Я всегда с ним разговариваю, и его время ещё придёт. Мы знаем, сколько он стоит, но мы никогда не отталкиваемся от стоимости игроков в тренировочном процессе», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



В нынешнем сезоне Тиль провёл 10 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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