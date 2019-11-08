Булыкин объяснил, почему Хабиб ушёл с «РЖД Арены» до окончания матча

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин выразил мнение, почему действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов покинул матч московского клуба с «Ювентусом» (1:2) до окончания матча.
«Хабиб захотел прийти на матч, и я всё организовал. Руководство «Локомотива» любезно согласилось, несмотря на ажиотаж. В результате Хабиб в ложе генерального директора Кикнадзе наслаждался высоким уровнем футбола, который он так любит. Хабиб сам играет и многих футболистов знает. Ему очень понравилось, хотя результат его не обрадовал. Он болел за российскую команду, но реагировал на голы как профессиональный спортсмен – оценивал с футбольной точки зрения. Мы с ним много общались, и о нынешних футболистах, и о бывших. Обсуждали, кто хорош сейчас в «Ювентусе» и «Локомотиве». Было видно, что человек разбирается. Почему он ушёл до окончания матча? У него была тренировка на следующий день, а при его популярности тяжело пробираться сквозь болельщиков», — сказал Булыкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
- 8 ноября 2019
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