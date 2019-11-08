Булыкин: я попросил Роналду о фото, хоть с ним и было три охранника

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, как попросил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду сделать с ним совместную фотографию до матча с «Локомотивом».

«С Роналду я встретился в подтрибунном помещении – там, где футболисты идут от поля к автобусу. Я попросил его о фото, хотя с ним и было три охранника. Сказал, что я тоже футболист, и Роналду любезно согласился сфотографироваться. Роналду выглядел серьёзным, уж не знаю почему. Да и какая разница? Человек получает «Золотой мяч». Было бы обидно с ним не сфотографироваться. А тут сделал кадры и с Хабибом, и с Роналду. Теперь будут приятные воспоминания», — рассказал Булыкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.