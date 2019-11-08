Источник: Бузова неоднократно обращалась в органы из-за рукоприкладства Тарасова

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов, ныне пребывающий в статусе свободного агента, позволял себе применять физическую силу в отношении бывшей жены, известной телеведущей и певицы Ольги Бузовой, утверждает телеграм-канал Mash.



По информации источника, только за осень 2013 года Бузова трижды обращалась в полицию. К паре выезжал участковый по району Якиманка, но ситуация не менялась. Всякий раз сотрудник правопорядка уточнял обстоятельства конфликта и пытался провести разъяснительную работу. Тарасов успокаивался, после чего Бузова отказывалась фиксировать побои и писать заявление, говоря, что ей жалко мужа и она не будет выносить сор из избы.



Тарасов и Бузова развелись в 2016 году. Накануне, 7 ноября, футболист в шутку сказал, что считает допустимым применение физической силы к женщинам, после чего подвергся критике.

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