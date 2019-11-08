Жена Тарасова: никто мне не даёт лещей, я и терпила — несовместимые понятия

Анастасия Костенко, жена бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, в своём «инстаграме» прокомментировала слова мужа, пошутившего о допустимости применения физической силы к женщинам.
«СМИ есть абьюзер. Я не привыкла комментировать ситуации, занимающие лидирующие позиции, но здесь, когда СМИ решили сделать меня жертвой домашнего насилия, я молчать не стану.
Для начала небольшое отступление. Мне очень стыдно за наших журналистов, особенно за личностей, на которых подписано огромное количество людей и которые официально являются представителями Российской Массовой Коммуникации. Очень позорно, как это модно сейчас говорить, хайповать на вырванном видеоматериале, предварительно не ознакомившись с полным сюжетом. Вспоминается последний мастер-класс Владимира Познера и его слова: «Дело журналиста не продвигать собственное мнение, а давать информацию».
Теперь к основному. Мы не поддерживаем домашнее насилие, и, более того, в начале выпуска было сказано, что нас хотят позлить. Никто мне не даёт лещей. Максимум, мама и папа донскую таранку привозят. Рукоприкладство в нашей семье – табу! Беременная, не беременная, сказала не обдумав или вынесла когда-то мозг – ничего из перечисленного не сопровождалось и не будет сопровождаться оплеухами и т.д. Вы правда думаете, что если бы любимый был тираном, то я бы такая спокойная на релаксе, с улыбкой до ушей, ехала в машине? Мои близкие знают, что я и терпила – несовместимые противоположности. Странно, что кому-то это пришло в голову», — написала Костенко.
- 8 ноября 2019
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