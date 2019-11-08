«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче молодёжного первенства России

В матче 16-го тура молодёжного первенства России по футболу московский «Спартак» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча прошла в Москве на поле академии «Спартак» имени Ф.Ф. Черенкова и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
Первый мяч забил нападающий «Крыльев» Егор Голенков на 6-й минуте. До перерыва «Спартак» вышел вперёд — отличились форвард Николоз Кутателадзе и полузащитник Иван Репях. В начале второго тайма Репях оформил дубль. В концовке по одному голу забили защитник самарской команды Артём Сапов и хавбек красно-белых Константин Шильцов.
Беспроигрышная серия «Спартака» в молодёжном первенстве России достигла восьми матчей (семь побед и одна ничья). «Крылья Советов» потерпели первое поражение в последних пяти встречах.
«Крылья Советов», набрав 29 очков, занимают второе место в турнирной таблице молодёжного первенства страны, «Спартак» (29) — третье.
- 8 ноября 2019
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