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Промес не исключает перехода в клуб АПЛ

Промес не исключает перехода в клуб АПЛ
Футбол / Англия 0

Нападающий амстердамского «Аякса» Квинси Промес допускает, что в будущем перейдёт в один из клубов английской Премьер-лиги. Ранее появилась информация, что в трансфере экс-игрока московского «Спартака» заинтересованы лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль».

«В будущем, если у меня появится такой шанс, то всё возможно», — приводит слова 27-летнего форварда Goal.

В нынешнем сезоне Промес забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи в 17 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Квинси перешёл в «Аякс» из «Севильи» минувшим летом за € 15,7 млн. Контракт нидерландского футболиста рассчитан до 30 июня 2024 года.

Напомним, за «Спартак» Промес выступал с 2014 по 2018 год. Вместе с красно-белыми нападающий стал чемпионом Российской Премьер-Лиги (2017) и выиграл Суперкубок России (2017).

Глушаков ответил Промесу, который назвал его бывшим лидером «Спартака»
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