Тарасов прокомментировал информацию о рукоприкладстве по отношению к Бузовой
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, в настоящее время имеющий статус свободного агента, прокомментировал информацию о применении им физической силы в отношении бывшей жены, известной телеведущей и певицы Ольги Бузовой.
«Чё за вопросы? Я уже ржу. Пусть покажет заявление. Я посмеюсь», — приводит слова Тарасова телеграм-канал Mash.
Тарасов и Бузова поженились в июне 2012 года. Развелась пара в декабре 2016 года. Накануне, 7 ноября, футболист в шутку сказал, что считает допустимым применение физической силы к женщинам, после чего подвергся критике.
Тарасов является воспитанником «Спартака», однако за первую команду красно-белых он не сыграл ни одного матча. Также он выступал за «Томь» и «Москву».
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