Смолов: Америка прекрасна для жизни – в плане условий, уровня безопасности

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов рассказал о своих путешествиях.
«Летом я был в Италии на Капри. Проездом посетил Неаполь — незадолго до меня там побывали мои родители, им очень понравилось. Так что решил тоже посмотреть. Не грязновато ли? Да, пожалуй. Но по энергетике необычный город. И народ такой специфический. Неаполь отличается от остальной Италии.
Какая страна больше всего впечатлила или разочаровала? Тяжело разделить всеобщее восхищение Америкой. Мне пока что, кроме Нью-Йорка, по энергетике особо ничего не зашло. С другой стороны, Америка прекрасна для жизни — в плане условий, наличия всего, уровня безопасности. Лично мне больше нравится островной отдых — когда можно проводить время наедине с собой. Это редкая возможность что-то проанализировать и подумать.
Саратов — мой родной город, малая родина — конечно, я по-своему его люблю, даже не обсуждается. Там сейчас живут мои родители, остались друзья… Да и вообще много воспоминаний о беззаботном детстве. К сожалению, сейчас должен констатировать: город совсем не развивается», — цитирует Смолова пресс-служба «Локомотива».
- 8 ноября 2019
-
18:33
-
18:31
-
18:28
-
18:20
-
18:08
-
18:04
-
17:56
-
17:45
-
17:41
-
17:33
-
17:31
-
17:14
-
17:12
-
16:53
-
16:52
-
16:43
-
16:39
-
16:39
-
16:33
-
16:30
-
16:20
-
16:12
-
16:06
-
16:01
-
15:57
-
15:48
-
15:34
-
15:30
-
15:26
-
15:18
-
15:15
-
15:14
-
15:00
-
14:57
-
14:57