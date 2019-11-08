Смолов: думаю, меня больше хейтят, чем любят
Форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов рассказал, как относится к критике со стороны болельщиков.
«Меня больше любят или хейтят? Думаю, хейтят. У меня есть определённая модель поведения, и, как человек, способный к анализу и размышлениям, я всё прекрасно понимаю. Но в то же время я не собираюсь делать что-то в угоду общественности.
Я такой, какой есть: мои близкие друзья меня знают. А если мой образ или «картинка» людям не очень импонирует… Ну, окей», — приводит слова российского нападающего пресс-служба «железнодорожников».
В нынешнем сезоне Смолов забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи в 14 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги доступна на «Чемпионате».
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