Слуцкий прокомментировал подписание «Витессом» Хонды

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мнением о подписании клубом японского полузащитника Кейсуке Хонды.

«Хонда обладает определёнными качествами. Он может помочь команде. Он никогда не считался сверхбыстрым игроком, поэтому нельзя говорить, что он утратил скорость. Он может играть на любой позиции в полузащите», — приводит слова Слуцкого FC Update.

Напомним, Хонда подписал контракт с голландским клубом до окончания нынешнего сезона. Будучи свободным агентом, хавбек достался клубу бесплатно. Японец выступал под руководством Слуцкого в составе московского ЦСКА с 2010 по 2013 год. В составе «армейцев» в 127 матчах забил 28 мячей. Со столичным клубом стал чемпионом России и двукратным обладателем национального Кубка.