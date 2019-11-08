Гвардиола: прямо сейчас «Ливерпуль» — сильнейшая команда в мире

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий в преддверии выездного матча 12-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».

«Прямо сейчас «Ливерпуль» — сильнейшая команда в мире. Нас ждёт 90 минут матча, и мы будем следовать плану.

У Юргена Клоппа всё получилось здесь и в дортмундской «Боруссии». Легко проанализировать, насколько велико его влияние в «Ливерпуле». Когда он принял команду, она не претендовала на титул, а через три-четыре года он построил нечто удивительное.

Закончится ли гонка за титул, если мы проиграем? Не знаю. Впереди ещё много встреч. Мы хотим сражаться до последнего в воскресенье и во всех матчах, которые нам предстоит провести», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Встреча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле 10 ноября, начало — в 19:30 мск.