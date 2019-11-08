Гвардиола: прямо сейчас «Ливерпуль» — сильнейшая команда в мире

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий в преддверии выездного матча 12-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».
«Прямо сейчас «Ливерпуль» — сильнейшая команда в мире. Нас ждёт 90 минут матча, и мы будем следовать плану.
У Юргена Клоппа всё получилось здесь и в дортмундской «Боруссии». Легко проанализировать, насколько велико его влияние в «Ливерпуле». Когда он принял команду, она не претендовала на титул, а через три-четыре года он построил нечто удивительное.
Закончится ли гонка за титул, если мы проиграем? Не знаю. Впереди ещё много встреч. Мы хотим сражаться до последнего в воскресенье и во всех матчах, которые нам предстоит провести», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
Встреча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле 10 ноября, начало — в 19:30 мск.
- 8 ноября 2019
-
19:55
-
19:49
-
19:35
-
19:28
-
19:22
-
19:06
-
18:59
-
18:33
-
18:31
-
18:28
-
18:20
-
18:08
-
18:04
-
17:56
-
17:45
-
17:41
-
17:33
-
17:31
-
17:14
-
17:12
-
16:53
-
16:52
-
16:43
-
16:39
-
16:39
-
16:33
-
16:30
-
16:20
-
16:12
-
16:06
-
16:01
-
15:57
-
15:48
-
15:34
-
15:30