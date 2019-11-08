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Воспитанник «Чертаново» признан лучшим игроком ереванского «Ноя» в октябре

Воспитанник «Чертаново» признан лучшим игроком ереванского «Ноя» в октябре
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий ереванского «Ноя» Максим Майрович признан лучшим игроком клуба по итогам октября. В нынешнем сезоне 23-летний российский футболист забил 6 мячей в чемпионате Армении и один — в Кубке страны.

Майрович — воспитанник «Чертаново». За основную команду московского клуба форвард выступал в 2017 и 2018 годах. Россиянин также играл за «Чертаново-2», «КАМАЗ», «Афипc», «Кубань» и «Кубань-2».

Фото можно посмотреть на странице «Чертаново» в «Твиттере».

«Ной», набрав 17 очков в 12 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице армянской Премьер-лиги. В 13-м туре чемпионата команда Майровича сыграет с «Лори» из Ванадзора. Матч состоится в Ереване на стадионе «Алашкерт» 10 ноября, начало — в 13:00 мск.

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