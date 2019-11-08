Воспитанник «Чертаново» признан лучшим игроком ереванского «Ноя» в октябре
Нападающий ереванского «Ноя» Максим Майрович признан лучшим игроком клуба по итогам октября. В нынешнем сезоне 23-летний российский футболист забил 6 мячей в чемпионате Армении и один — в Кубке страны.
Майрович — воспитанник «Чертаново». За основную команду московского клуба форвард выступал в 2017 и 2018 годах. Россиянин также играл за «Чертаново-2», «КАМАЗ», «Афипc», «Кубань» и «Кубань-2».
Фото можно посмотреть на странице «Чертаново» в «Твиттере».
«Ной», набрав 17 очков в 12 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице армянской Премьер-лиги. В 13-м туре чемпионата команда Майровича сыграет с «Лори» из Ванадзора. Матч состоится в Ереване на стадионе «Алашкерт» 10 ноября, начало — в 13:00 мск.
«Сравнения с Месси воспринимаю как шутку». Серьёзное интервью с Пиняевым
Истории юного россиянина, которого хочет «МЮ», а также его партнёров по сборной — о сложном пути в большой футбол.
- 8 ноября 2019
-
21:27
-
21:22
-
21:18
-
20:58
-
20:57
-
20:56
-
20:27
-
20:17
-
19:55
-
19:49
-
19:35
-
19:28
-
19:22
-
19:06
-
18:59
-
18:33
-
18:31
-
18:28
-
18:20
-
18:08
-
18:04
-
17:56
-
17:45
-
17:41
-
17:33
-
17:31
-
17:14
-
17:12
-
16:53
-
16:52
-
16:43
-
16:39
-
16:39
-
16:33
-
16:30
Партнерский контент