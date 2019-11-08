Суровый Кутепов и приколы Мельгарехо над Ещенко. Фото с тренировки «Спартака»

Сегодня, 8 ноября, в Москве на базе в Тушине «Спартак» провёл открытую тренировку перед матчем с «Крыльями Советов».

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о состоянии игроков в преддверии матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с самарцами.

«Ситуация хорошая, все футболисты здоровы, кроме Кутепова, у которого мышечная травма. Им сейчас плотно занимается медицинский департамент. Что касается схемы в обороне, есть разные варианты. Можем сыграть как в четыре, так и в три защитника. Окончательное решение будет принято после сегодняшней тренировки».



Завтра, 9 ноября, «Спартаку» предстоит домашняя встреча с «Крыльями Советов» в 16-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч состоится в Москве. Начало — в 19:00 мск.



Лучшие кадры с открытой тренировки «Спартака» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.