Скауты «Ювентуса» следили за Ал. Миранчуком в матче Лиги чемпионов

Скауты «Ювентуса» смотрели игру полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «железнодорожниками» и «старой синьорой», сообщает Corriere dello Sport.

Напомним, встреча «Локомотива» с «Ювентусом» проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу туринской команды. Победный мяч вингер чемпиона Италии Дуглас Коста забил на 90+3-й минуте. На счету Миранчука — один забитый мяч на 12-й минуте встречи.

В 15 матчах на клубном уровне Алексей Миранчук забил 8 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт 24-летнего хавбека с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет € 16 млн.