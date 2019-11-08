Какой результат можно будет считать успехом для Новикова в «Динамо»?

Сегодня, 8 ноября, руководство московского «Динамо» сделало Кирилла Новикова полноправным главным тренером команды. Ранее 38-летний специалист был исполняющим обязанности наставника бело-голубых.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: какой результат можно будет считать успехом для Новикова в «Динамо»?

Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.

Напомним, Новиков начал тренировать «Динамо» после отставки Дмитрия Хохлова. Под его руководством московская команда в трёх матчах Российской Премьер-Лиги сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1) и грозненским «Ахматом», а также обыграла столичный ЦСКА (1:0).

«Динамо», набрав 15 очков в 15 встречах, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.