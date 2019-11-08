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Форвард «Брюгге» отстранён от участия в матчах из-за незабитого пенальти «ПСЖ»

Форвард «Брюгге» отстранён от участия в матчах из-за незабитого пенальти «ПСЖ»
Футбол / Лига чемпионов 0

Форвард «Брюгге» Мбайе Дьян отстранён от участия в матчах команды за нереализованный пенальти во встрече 4-го тура Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Le10sport.com со ссылкой на бельгийские СМИ.

Согласно информации источника, решением главного тренера «Брюгге» Филиппа Клемана 11-метровый удар должен был пробивать Ханс Ванакен. Однако Дьян сам вызвался исполнить пенальти, который в итоге не реализовал. Комментируя ситуацию с сенегальским нападающим, Клеман сказал: «Он не будет включён в заявку на матч с „Антверпеном“. Решение о его возможном возвращении в состав я приму в ближайшие недели или месяцы. Также на него будет наложен очень солидный денежный штраф».

«ПСЖ» обыграл «Брюгге» со счётом 1:0. Дьян не реализовал пенальти на 76-й минуте, когда его команда уже проигрывала.

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