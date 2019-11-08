Эррера: в «МЮ» футбол не всегда был на первом месте. В «ПСЖ» всё иначе

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера, ныне выступающий за «Пари Сен-Жермен», поделился мнением о бывшем клубе.

«Я был очень счастлив в этом невероятном клубе. Благодарен болельщикам. Честно говоря, в «Манчестер Юнайтед» были моменты, когда чувствовал, что футбол не считается важнейшей вещью. Был ли на первом месте для «МЮ» бизнес? Не знаю.

Не хочу сравнивать, но в «Пари Сен-Жермен» я дышу футболом, он окружает меня со всех сторон. Не знаю, что было в предыдущие годы, но сейчас здесь думают только о футболе», — приводит слова испанского хавбека So Foot.

Эррера выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2019 год. Минувшим летом 30-летний футболист покинул английский клуб на правах свободного агента и подписал контракт с «ПСЖ».