Эррера: в «МЮ» футбол не всегда был на первом месте. В «ПСЖ» всё иначе
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера, ныне выступающий за «Пари Сен-Жермен», поделился мнением о бывшем клубе.
«Я был очень счастлив в этом невероятном клубе. Благодарен болельщикам. Честно говоря, в «Манчестер Юнайтед» были моменты, когда чувствовал, что футбол не считается важнейшей вещью. Был ли на первом месте для «МЮ» бизнес? Не знаю.
Не хочу сравнивать, но в «Пари Сен-Жермен» я дышу футболом, он окружает меня со всех сторон. Не знаю, что было в предыдущие годы, но сейчас здесь думают только о футболе», — приводит слова испанского хавбека So Foot.
Эррера выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2019 год. Минувшим летом 30-летний футболист покинул английский клуб на правах свободного агента и подписал контракт с «ПСЖ».
Пиняев — о стажировке в «МЮ»: после такого осознаёшь — в Европе много перспектив
- 8 ноября 2019
-
23:05
-
22:47
-
22:36
-
22:20
-
22:11
-
21:51
-
21:43
-
21:27
-
21:22
-
21:18
-
20:58
-
20:57
-
20:56
-
20:27
-
20:17
-
19:55
-
19:49
-
19:35
-
19:28
-
19:22
-
19:06
-
18:59
-
18:33
-
18:31
-
18:28
-
18:20
-
18:08
-
18:04
-
17:56
-
17:45
-
17:41
-
17:33
-
17:31
-
17:14
-
17:12
Партнерский контент