Дуглас Коста: гол в ворота «Локомотива» — самый красивый в моей карьере
Нападающий туринского «Ювентуса» Дуглас Коста рассказал о победном мяче, который он забил в выездном матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с московским «Локомотивом» (2:1). 29-летний бразилец отличился на третьей добавленной минуте ко второму тайму.
«Я находился на месте «десятки», мне было трудно находить свободные зоны. Потом я поговорил с Пауло Дибалой и Леонардо Бонуччи. Сказал себе, что мне нужно начать играть немного левее.
Когда пробежал мимо двух защитников, увидел, что у меня есть место перед воротами, а Гонсало Игуаин умно отдал мне пас одним касанием.
Это самый красивый гол в моей карьере. Я не привык снимать футболку после забитого мяча, но это был момент облегчения», — сказал Дуглас Коста в интервью Sky Sport Italia.
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