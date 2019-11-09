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Бакаев: почему выиграть Евро нереально? Это возможно

Бакаев: почему выиграть Евро нереально? Это возможно
Футбол / Евро-2020 0

Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев заявил, что национальной команде вполне по силам выиграть чемпионат Европы 2020 года.

«Почему выиграть Евро-2020 нереально? Конечно, это возможно. Просто необходимо хорошо подготовиться, много работать, а уж в футболе может произойти всё что угодно. Что касается того, против кого на позиции флангового футболиста хотел бы сыграть, мне абсолютно всё равно, кто передо мной. Главное – проявить себя и помочь команде», — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

Напомним, сборная России досрочно завоевала право сыграть на чемпионате Европы 2020 года. Команда Станислава Черчесова квалифицировалась в финальную часть турнира из группы I отборочного этапа, где её соперниками были сборные Бельгии, Шотландии, Казахстана, Кипра и Сан-Марино.

Полностью интервью с Бакаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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