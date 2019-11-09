Бакаев: тачки дорогие хочу, но в жизни нужно расставлять другие приоритеты

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал об отношении к деньгам.
«Зарплатная карточка до сих пор у родителей. Но у меня настроена оплата через телефон. Деньги, получается, семейные, общие. Машины мне до сих пор запрещают покупать. Говорят, что должен вырасти, проявить себя как футболист, выучиться. Водительского-то удостоверения у меня пока нет. Почему не получаю? Да не до этого. Футболом занят.
Ощущение, что мне вообще наплевать на деньги, — это ошибочное впечатление. Скажу, чтобы не соврать: деньги – они очень важны. Я обеспечиваю родителей, родственников. Хочу, чтобы у них был дом, чтобы они могли спокойно жить. Да и тачки дорогие тоже хочу. Только нужно в жизни расставлять другие приоритеты. У меня на первом месте футбол", — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
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