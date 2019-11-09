Венгер подтвердил предложение от «Баварии». Клуб дал ему неделю на размышления
Французский специалист Арсен Венгер подтвердил факт переговоров с мюнхенской «Баварией» после увольнения Нико Ковача с поста главного тренера немецкой команды.
«Сейчас «Бавария» находится в переходном периоде в связи с уходом Хёнесса и Румменигге. Мне звонили из клуба с предложением возглавить команду и попросили дать ответ в течение недели», — цитирует Венгера BeIn Sports.
Ранее сообщалось, что в Германии более не заинтересованы в кандидатуре Венгера. В настоящее время «Бавария» занимает четвёртое место в чемпионате Германии, набрав 18 очков.
Французский специалист возглавлял лондонский «Арсенал» в период с 1996 по 2018 год. В английском клубе Венгер выиграл 17 титулов, включая три трофея Премьер-лиги.
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