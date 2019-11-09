Бакаев: футбол полюбил из-за Роналду

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев заявил, что его футбольным кумиром является португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Кумир есть. Криштиану. С детства за ним слежу. Сейчас он просто машина по забиванию мячей, но раньше мне особенно нравились его финты. Можно сказать, что вообще полюбил футбол как раз из-за Роналду. Криштиану появился раньше, когда я даже не знал Месси. Но так – оба просто фантастические игроки. Но получилось, что я как начал болеть за Роналду, так и всегда его поддерживал.
Смотрел матч «Локомотива» с «Ювентусом». Думаю, если бы его не поменяли, может, и он забил бы мяч. Криштиану ведь может всю игру быть незаметным, а потом стать главным героем. Не зря же его партнёры говорят, что Роналду — человек, помешанный на футболе. Просто монстр", — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
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