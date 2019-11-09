Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бакаев: футбол полюбил из-за Роналду

Бакаев: футбол полюбил из-за Роналду
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев заявил, что его футбольным кумиром является португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Кумир есть. Криштиану. С детства за ним слежу. Сейчас он просто машина по забиванию мячей, но раньше мне особенно нравились его финты. Можно сказать, что вообще полюбил футбол как раз из-за Роналду. Криштиану появился раньше, когда я даже не знал Месси. Но так – оба просто фантастические игроки. Но получилось, что я как начал болеть за Роналду, так и всегда его поддерживал.

Смотрел матч «Локомотива» с «Ювентусом». Думаю, если бы его не поменяли, может, и он забил бы мяч. Криштиану ведь может всю игру быть незаметным, а потом стать главным героем. Не зря же его партнёры говорят, что Роналду — человек, помешанный на футболе. Просто монстр", — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

Бакаев — «десятка» «Спартака»: без тачки, «инстаграма» и зарплатной карты
Егоров поговорил с Бакаевым о Криштиану, Хабибе, личных успехах и проблемах в его команде.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019