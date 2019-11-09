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Мактоминай: «Манчестер Юнайтед» по силам выиграть в этом сезоне три трофея

Мактоминай: «Манчестер Юнайтед» по силам выиграть в этом сезоне три трофея
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай допускает, что его клуб может выиграть несколько трофеев в сезоне-2019/20. Напомним, 22-летний шотландец второй месяц подряд был признан игроком месяца в «МЮ».

«Приятно выиграть несколько индивидуальных наград, но сложно когда у команды так много матчей. У нас очень напряжённый график, в которым лучшим могли бы стать сразу несколько игроков. Думаю, в этой ситуации мне скорее немного повезло, но, как бы то ни было, я благодарю фанатов, которые голосовали за меня

В любом случае самым важным остаётся то, что может сделать «Манчестер Юнайтед» как команда Думаю, нам по силам выиграть в этом сезоне три трофея. Это то, к чему стремится вся команда», — цитирует Мактоминая официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

В турнирной таблице АПЛ «красные дьяволы» располагаются на десятой строчке. Клуб продолжает бороться за трофеи в Лиге Европы, Кубке английской лиги и Кубке Англии.

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