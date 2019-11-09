Гол Дугласа Косты в ворота «Локомотива» признан лучшим по итогам тура в ЛЧ

Гол полузащитника «Ювентуса» Дугласа Косты в матче 4-го тура Лиги чемпионов с «Локомотивом» был признан лучшим по итогам игровой недели. Об этом сообщается в официальном «твиттере» УЕФА.

Бразилец забил победный мяч для своей команды на 93-й минуте игры. Классно обыгравшись в «стеночку» с Гонсало Игуаином, он получил обратный пас пяткой, после чего во второй раз за матч пробил Маринато Гилерме. Удару Косты предшествовал классный сольный проход.



Ранее сам футболист «Ювентуса» назвал этот гол самым красивым в своей карьере. «Я не привык снимать футболку после забитого мяча, но это был момент облегчения», — заявил Дуглас.



Напомним, лучшим голом третьего тура Лиги чемпионов был признан удар Марселя Забитцера в ворота «Зенита».