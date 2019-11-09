Клопп: не думаю, что в мире есть клуб, который может купить Мбаппе у «ПСЖ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал интерес клуба приобрести нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
«Речь идёт, конечно, о деньгах. Никаких шансов. Абсолютно никаких шансов, извините за убийство этой истории. Я не думаю, что в мире есть клуб, который может купить его у парижан. Нам нечего более сказать об этом, если честно. Купить игрока такого калибра очень сложно», — приводит слова Клоппа Mirror.
Напомним, контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2020 года. В текущем сезоне он провёл 15 матчей в футболке парижского клуба, в которых отметился 11 забитыми мячами и 4 ассистами.
Ожидается, что Мбаппе покинет «ПСЖ» после сезона-2019/20, но с высокой долей вероятности «ПСЖ» откажется продавать форварда в другой клуб даже за большую компенсацию.
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