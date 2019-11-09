Почеттино: «Тоттенхэм» вернулся на пять лет назад

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино рассказал о положении дел в лондонской команде.
«Мы вернулись на пять лет назад с точки зрения положения, общей ситуации и всего остального, поэтому нам нужно время. Нельзя быстро вернуться на высокие позиции или ускорить процесс — в этом вся проблема. Нам нужно сохранять спокойствие и усердно работать, потому что другого способа изменить динамику нет.
Сейчас не хочется говорить о негативных вещах. Я обещаю, если всё пойдёт хорошо, я всё подробно разъясню. Но сейчас я хочу сохранять позитивный настрой, потому что в последнее время мы получали только положительные сигналы», — приводит слова Почеттино Goal.com.
«Тоттенхэм» набрал 13 очков в 11 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ.
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