Слуцкий: это самый сложный период для меня в «Витессе»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение команды в матче 13-го тура чемпионата Нидерландов с «Гронингеном» (1:2).
«Это самый сложный период для меня, как тренера „Витесса“. Я ещё не проигрывал три матча подряд здесь. Это очень больно. Сейчас мы должны оставаться вместе как команда. И да, нам нужно что-то менять. Если посмотреть на результаты, то сейчас мы переживаем кризис. Но если посмотреть на качество игры, мы сыграли один плохой матч. Это случилось во встрече с „Эмменом“. Сегодня вечером во втором тайме вы снова увидели другой „Витесс“, но было уже слишком поздно».
«Витесс», набрав 23 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Эредивизии, «Гронинген» (20) — на шестом.
«Витесс» Слуцкого потерпел третье подряд поражение в чемпионате Нидерландов
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