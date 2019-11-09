«СКА-Хабаровск» одержал волевую победу в матче ФНЛ с «Чайкой»

В матче 22-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал «Чайку». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
На 8-й минуте счёт в матче открыл нападающий «СКА-Хабаровска» Владислав Брагин. Через 6 минут защитник «Чайки» Денис Тумасян сравнял счёт. На 35-й минуте защитник Лео Гогличидзе вывел гостей вперёд в счёте. В конце первого тайма, на 43-й минуте, Брагин сравнял счёт. На 69-й минуте Брагин оформил хет-трик и принёс «СКА-Хабаровску» победу.
В другом матче тура «Луч» принимал «Нефтехимик». Встреча, прошедшая на стадионе «Динамо» во Владивостоке, завершилась победой гостей со счётом 2:0.
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