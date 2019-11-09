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«СКА-Хабаровск» одержал волевую победу в матче ФНЛ с «Чайкой»

«СКА-Хабаровск» одержал волевую победу в матче ФНЛ с «Чайкой»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 22-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал «Чайку». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 8-й минуте счёт в матче открыл нападающий «СКА-Хабаровска» Владислав Брагин. Через 6 минут защитник «Чайки» Денис Тумасян сравнял счёт. На 35-й минуте защитник Лео Гогличидзе вывел гостей вперёд в счёте. В конце первого тайма, на 43-й минуте, Брагин сравнял счёт. На 69-й минуте Брагин оформил хет-трик и принёс «СКА-Хабаровску» победу.

В другом матче тура «Луч» принимал «Нефтехимик». Встреча, прошедшая на стадионе «Динамо» во Владивостоке, завершилась победой гостей со счётом 2:0.

С турнирной таблицей ФНЛ сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».

ФНЛ - Первый дивизион. 22-й тур
09 ноября 2019, суббота. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
3 : 2
Чайка
Песчанокопское
1:0 Брагин – 8'   1:1 Тумасян – 14'   1:2 Гогличидзе – 35'   2:2 Брагин – 43'   3:2 Брагин – 69'
ФНЛ - Первый дивизион. 22-й тур
09 ноября 2019, суббота. 07:00 МСК
Луч
Владивосток
Окончен
0 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Макаров – 53'   0:2 Галиулин – 55'
Удаления: Магадиев – 19' / нет
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