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Вратарь «Витесса» — о поражении: плохо, что подобное повторяется

Вратарь «Витесса» — о поражении: плохо, что подобное повторяется
Футбол / Прочие турниры 0

Голкипер «Витесса» Ремко Пасвер прокомментировал результат матча 13-го тура чемпионата Нидерландов с «Гронингеном» (1:2).

«Сложилось ощущение, что мы находились на поле без цели. Не было остроты, мало самоотдачи. Плохо, что подобное повторяется. Возможно, таково нынешнее положение дел. Ранее нам повезло в некоторых матчах», — приводит слова Пасвера Omroep Gelderland.

«Витесс», набрав 23 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Эредивизии, «Гронинген» (20) — на шестом. Лидером соревнований является амстердамский «Аякс». В следующем туре чемпионата Нидерландов «Витесс» сыграет с роттердамской «Спартой». Встреча состоится 24 ноября. Напомним, «Витесс» возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.

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