УЕФА ведёт переговоры о проведении финала Лиги чемпионов 2024 года в США
Финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 может пройти в США, сообщает The Morning Consult.
Согласно информации источника, УЕФА ведёт переговоры с коммерческими партнёрами о проведении решающего матча турнира в 2024 году за океаном. В качестве приоритетного места проведения встречи рассматривается арена «Метлайф-стэдиум» в Нью-Джерси. На сегодняшний день переговоры находятся в начальной стадии. Если стороны достигнут полного согласия, то финал Лиги чемпионов впервые будет проведён за пределами Европы в 2024 году.
Действующим победителем ЛЧ является «Ливерпуль». В этом сезоне решающий матч за трофей состоится в Стамбуле, в 2021 году — в Санкт-Петербурге, в 2022-м — в Мюнхене, в 2023 году — в Лондоне.
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