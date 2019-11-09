УЕФА ведёт переговоры о проведении финала Лиги чемпионов 2024 года в США

Финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 может пройти в США, сообщает The Morning Consult.

Согласно информации источника, УЕФА ведёт переговоры с коммерческими партнёрами о проведении решающего матча турнира в 2024 году за океаном. В качестве приоритетного места проведения встречи рассматривается арена «Метлайф-стэдиум» в Нью-Джерси. На сегодняшний день переговоры находятся в начальной стадии. Если стороны достигнут полного согласия, то финал Лиги чемпионов впервые будет проведён за пределами Европы в 2024 году.

Действующим победителем ЛЧ является «Ливерпуль». В этом сезоне решающий матч за трофей состоится в Стамбуле, в 2021 году — в Санкт-Петербурге, в 2022-м — в Мюнхене, в 2023 году — в Лондоне.