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«Рубин» — «Динамо»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

«Рубин» — «Динамо»: прямой эфир матча начнётся в 14:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 9 ноября, на стадионе «Центральный» в Казани состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Рубин» — «Динамо» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону) и Алексей Богданов (Верея). Резервный рефери — Николай Волошин (Смоленск).

С полным расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.

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