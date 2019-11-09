«Рубин» — «Динамо»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 9 ноября, на стадионе «Центральный» в Казани состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Рубин» — «Динамо» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону) и Алексей Богданов (Верея). Резервный рефери — Николай Волошин (Смоленск).



С полным расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.