Сын Аршавина признан игроком недели Академией «Барселоны» в Москве

Арсений Аршавин, сын бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина, признан игроком недели Академией «Барселоны» в Москве. Об этом сообщается в «инстаграме» BARÇA Academy Moscow.

6-летний Арсений, выступающий в лиге Ла Масия за команду «Месси», попал в число лучших четырёх игроков недели филиала академии каталонского клуба в Москве. Вместе с ним была отмечена игра Даниила Цышевского, Демида Данилова и Тиграна Хачатряна.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» BARÇA Academy Moscow.

Арсений является сыном Аршавина и телеведущей Юлии Барановской. Пара рассталась в 2013 году. Арсений и ещё двое детей Аршавина и Барановской остались с мамой.

Аршавин выступал за сборную России в период с 2002 по 2012 год. Всего в составе национальной команды он сыграл 74 матча и забил 17 мячей.