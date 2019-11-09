Зидан: Бензема обязательно нужно вызвать в сборную Франции

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил, что нападающий «сливочных» Карим Бензема заслуживает вызова в национальную команду Франции.
«Он всегда хотел играть за сборную Франции. Если честно, не знаю точно, что произошло, но со спортивной точки зрения он лучший. Думаю, он определённо заслуживает места в сборной Франции. Конечно, это не в моей власти, но считаю, что его обязательно нужно вызвать в национальную команду. Его показатели впечатляют. Любители футбола знают, что Карим качественный игрок. Он важен для команды, для атаки. С уходом Роналду он стал более зрелым. Рад за Карима, он вписал своё имя в историю „Реала“, — приводит слова Зидана Goal.com.
Напомним, Бензема не вызывают в национальную команду с 2015 года из-за скандала, связанного с шантажом полузащитника Матьё Вальбуэна интимным видео.
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