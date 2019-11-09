Гильерме: что такое быть русским? Я не знаю
Голкипер московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме рассказал, как изменился после переезда в Россию.
«Да, я изменился с тех пор, как приехал в Россию. Раньше я был очень открытым человеком, и много людей этим пользовались с плохой точки зрения. И за то время, что я здесь, я заметил, что так нельзя, потому что ты должен соблюдать какой-то баланс. Вместе с этим в России заметил, что здесь люди более закрытые, и я сам чуть-чуть изменился.
Что такое быть русским? Я не знаю, как на это ответить. Это сложный вопрос. Очень сложный. Я не знаю», — приводит слова Гильерме «РБК-Спорт».
Гильерме выступает в составе «Локомотива» с 2007 года, а также играет за сборную России с 2016 года.
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