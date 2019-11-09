Кузнецов: Тедеско раскрыл Бакаева в роли «десятки»? Ничего подобного

Бывший тренер «Спартака» Сергей Кузнецов высказался о переводе нынешним наставником красно-белых Доменико Тедеско полузащитника команды Зелимхана Бакаева на позицию центрального хавбека.

«Он ещё год назад играл у нас в «Арсенале» на месте „десятки“, хотя сейчас все рассказывают, что Тедеско раскрыл его в этой позиции. Ничего подобного. Мы и на сборах пробовали его в роли „десятки“, просто Олег Георгиевич Кононов, пообщавшись с Зелимханом, возможно, не посчитал нужным уводить его с фланга, где он долго играл.

Больше скажу: я планировал поставить Зелимхана «десяткой» на матч с «Краснодаром», но в день игры узнал, что он не выйдет из-за травмы приводящей мышцы", — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».