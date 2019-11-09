«Ротор» поздравил композитора Пахмутову с 90-летием песней в исполнении команды
«Ротор» поздравил известного композитора Александру Пахмутову с 90-летием её песней в исполнении футболистов команды.
«Уважаемая Александра Николаевна! В этом году „Ротор“, как и вы, отмечает 90-летний юбилей, и поэтому нам вдвойне приятнее поздравить Вас. Вы почётный житель Волгограда и болельщик „Ротора“, и мы это очень ценим. Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и бессмертия Вашим песням, которые все так любят и знают», — сказал защитник «Ротора» Антон Пискунов перед тем, как команда исполнила песню «Надежда».
Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Ротора».
В турнирной таблице первенства Футбольной национальной лиги «Ротор» занимает 3-е место. После 21 тура в активе команды 44 очка.
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