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«Ротор» поздравил композитора Пахмутову с 90-летием песней в исполнении команды

«Ротор» поздравил композитора Пахмутову с 90-летием песней в исполнении команды
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

«Ротор» поздравил известного композитора Александру Пахмутову с 90-летием её песней в исполнении футболистов команды.

«Уважаемая Александра Николаевна! В этом году „Ротор“, как и вы, отмечает 90-летний юбилей, и поэтому нам вдвойне приятнее поздравить Вас. Вы почётный житель Волгограда и болельщик „Ротора“, и мы это очень ценим. Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и бессмертия Вашим песням, которые все так любят и знают», — сказал защитник «Ротора» Антон Пискунов перед тем, как команда исполнила песню «Надежда».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Ротора».

В турнирной таблице первенства Футбольной национальной лиги «Ротор» занимает 3-е место. После 21 тура в активе команды 44 очка.

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