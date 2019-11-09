Вратарь «Славии»: поведение игроков «Барсы» после матча оставляло желать лучшего
Голкипер «Славии» Ондржей Коларж остался недоволен поведением игроков «Барселоны» после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«После матча тер Штеген ждал меня в подтрибунном помещении. Он остановил меня и сказал, что уже давно не видел такой хорошей игры и что ему понравилось, как я работал с мячом ногами. Он остался подождать меня, чтобы сказать всё это. Для меня это стало замечательной наградой. Услышать такие слова от такого великого вратаря… У меня бегут мурашки по коже, когда просто думаю об этом. Месси и другие игроки „Барсы“ ушли и даже не поздравили нас. Это немного огорчает. Мы с нетерпением ждали встречи с ними и обмена футболками в конце матча, но их отношение оставляло желать лучшего», — приводит слова Коларжа AS.
«Барселона» сыграла вничью со «Славией» в матче Лиги чемпионов
- 9 ноября 2019
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