«Ливерпуль» и «Арсенал» интересуются Промесом

Вингер «Аякса» Квинси Промес может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Daily Mail.
Согласно информации источника, интерес к 27-летнему игроку амстердамского клуба проявляют «Ливерпуль» и «Арсенал». Нидерландец после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» признался, что не против попробовать силы в чемпионате Англии.
В текущем сезоне на клубном уровне Промес принял участие в 17 матчах. На его счету 11 забитых мячей и три результативные передачи. Контракт вингера с «Аяксом» рассчитан до лета 2024 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день составляет € 18 млн. Ранее Промес выступал за «Твенте», «Гоу Эхед Иглс», московский «Спартак» и «Севилью».
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