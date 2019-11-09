Президент «Наполи» передумал увольнять Анчелотти после консультации с юристами

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти был под угрозой увольнения на этой неделе, однако президент клуба Аурелио Де Лаурентис передумал расставаться со специалистом после консультации с юристами, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, Де Лаурентис был в ярости из-за поведения игроков «Наполи». После матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» игроки отказались вернуться на клубную базу и уединиться там на пять дней. 60-летний специалист и его тренерский штаб отправились на клубную базу, как и требовал президент, чтобы избежать штрафа. Де Лаурентис был огорчён, так как посчитал, что тренер потерял авторитет в команде.



Сообщается, что президент «Наполи» был готов уволить Анчелотти, однако юристы посоветовали ему отказаться от этой идеи, так как клубу придётся выплачивать зарплату тренеру до конца сезона даже после отставки.