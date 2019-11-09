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ЦСКА и «Сочи» сыграли вничью в молодёжном первенстве, «Зенит» уступил «Арсеналу»

ЦСКА и «Сочи» сыграли вничью в молодёжном первенстве, «Зенит» уступил «Арсеналу»
Футбол / РПЛ 0

В матче 16-го тура молодёжного первенства России «Сочи» принимал московский ЦСКА. Встреча состоялась на стадионе «Андрей-Арена» в Афипском и завершилась вничью со счётом 2:2.

На 20-й минуте счёт открыл нападающий московского ЦСКА Лассана Н'Диайе. На 36-й минуте полузащитник «Сочи» Бека Джанелидзе сравнял счёт. Во втором тайме, на 81-й минуте, Н'Диайе оформил дубль и вновь вывел гостей вперёд. Через 7 минут защитник сочинской команды Павел Коркин снова сравнял счёт и помог хозяев избежать поражения.

В других матчах тура тульский «Арсенал» обыграл петербургский «Зенит» со счётом 2:1, а «Оренбург» разгромил «Уфу» (3:0).

С турнирной таблицей ФНЛ сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 16-й тур
09 ноября 2019, суббота. 12:00 МСК
Сочи-мол.
Сочи
Окончен
2 : 2
ЦСКА-мол.
Москва
0:1 Н'Диайе – 21'   1:1 Джанелидзе – 37'   1:2 Н'Диайе – 82'   2:2 Коркин – 89' (пен)
Россия - Молодёжное первенство. 16-й тур
09 ноября 2019, суббота. 12:00 МСК
Арсенал-мол.
Тула
Окончен
2 : 1
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
1:0 Петровский – 49'   1:1 Левин – 72'   2:1 Ерофеев – 88'
Удаления: Климовский – 84' / нет
Россия - Молодёжное первенство. 16-й тур
09 ноября 2019, суббота. 12:30 МСК
Оренбург-мол.
Оренбург
Окончен
3 : 0
Уфа-мол.
Уфа
1:0 Артемьев – 16'   2:0 Бидловский – 54'   3:0 Болотов – 63'
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