ЦСКА и «Сочи» сыграли вничью в молодёжном первенстве, «Зенит» уступил «Арсеналу»
В матче 16-го тура молодёжного первенства России «Сочи» принимал московский ЦСКА. Встреча состоялась на стадионе «Андрей-Арена» в Афипском и завершилась вничью со счётом 2:2.
На 20-й минуте счёт открыл нападающий московского ЦСКА Лассана Н'Диайе. На 36-й минуте полузащитник «Сочи» Бека Джанелидзе сравнял счёт. Во втором тайме, на 81-й минуте, Н'Диайе оформил дубль и вновь вывел гостей вперёд. Через 7 минут защитник сочинской команды Павел Коркин снова сравнял счёт и помог хозяев избежать поражения.
В других матчах тура тульский «Арсенал» обыграл петербургский «Зенит» со счётом 2:1, а «Оренбург» разгромил «Уфу» (3:0).
С турнирной таблицей ФНЛ сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».
Россия - Молодёжное первенство. 16-й тур
09 ноября 2019, суббота. 12:00 МСК
Сочи-мол.
Сочи
Окончен
2 : 2
ЦСКА-мол.
Москва
0:1 Н'Диайе – 21' 1:1 Джанелидзе – 37' 1:2 Н'Диайе – 82' 2:2 Коркин – 89' (пен)
Россия - Молодёжное первенство. 16-й тур
09 ноября 2019, суббота. 12:00 МСК
Арсенал-мол.
Тула
Окончен
2 : 1
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
1:0 Петровский – 49' 1:1 Левин – 72' 2:1 Ерофеев – 88'
Удаления: Климовский – 84' / нет
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