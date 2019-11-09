ЦСКА и «Сочи» сыграли вничью в молодёжном первенстве, «Зенит» уступил «Арсеналу»

В матче 16-го тура молодёжного первенства России «Сочи» принимал московский ЦСКА. Встреча состоялась на стадионе «Андрей-Арена» в Афипском и завершилась вничью со счётом 2:2.



На 20-й минуте счёт открыл нападающий московского ЦСКА Лассана Н'Диайе. На 36-й минуте полузащитник «Сочи» Бека Джанелидзе сравнял счёт. Во втором тайме, на 81-й минуте, Н'Диайе оформил дубль и вновь вывел гостей вперёд. Через 7 минут защитник сочинской команды Павел Коркин снова сравнял счёт и помог хозяев избежать поражения.



В других матчах тура тульский «Арсенал» обыграл петербургский «Зенит» со счётом 2:1, а «Оренбург» разгромил «Уфу» (3:0).



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