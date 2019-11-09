«Твиттер» «Рубина» поставил ироничный лайк судейству в матче с «Динамо»
Пресс-служба «Рубина» с иронией отреагировала на удаление полузащитника команды Александра Зуева в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».
В своём «твиттере» казанский клуб разместил знаменитое видео с арбитром Евгением Турбиным, на котором тот показывает большой палец правой руки.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Рубина».
Матч «Рубина» с «Динамо» проходит на стадионе «Центральный» в Казани. Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с тем же Турбиным. К 60-й минуте встречи «Динамо» выигрывает со счётом 1:0. Единственный пока гол в матче на 23-й минуте забил полузащитник московской команды Себастьян Шиманьски. Зуев был удалён с поля на 45-й минуте за повторное предупреждение.
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