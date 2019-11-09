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«Ростов» — «Тамбов»: составы команд на матч 16-го тура РПЛ

«Ростов» — «Тамбов»: составы команд на матч 16-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Тамбова» на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 9 ноября, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Глебов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Шомуродов, Сигурдарсон.

Запасные: Песьяков, Попов, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Черкес, Саплинов, Прошляков, Долгов.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Карасёв, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

Запасные: Сугробов, Таказов, Клёнкин, Чуперка, Хосонов, Чернышов, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.

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